موظفو المركزي الأوروبي يرون أن لاغارد لا تصلح لإدارة البنك

قالت النقابة التي تمثل موظفي البنك المركزي الأوروبي إن غالبية الموظفين يعتقدون أن كريستين لاغارد ليست الشخص المناسب لقيادة المؤسسة، وذلك وفقًا لمسح أجرته النقابة.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الموظفين في فريق الإدارة العليا بأكمله في البنك المركزي الأوروبي كانت أقل مما كانت عليه قبل عام.

وعبر ما يقرب من 60% من الموظفين عن وجهة نظر سلبية. حيث انتقدوا أمورا مثل الأجور وظروف العمل.

وأعرب نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع عن بعض الشكوك حول سجل لاغارد في مكافحة التضخم، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي.

من جانبه، قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن الاستطلاع غير دقيق، وشمل مواضيع يتحمل مسؤوليتها المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة للبنك المركزي، وليس الرئيس وحده.