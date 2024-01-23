"المركزي" الصيني يضخ 65.39 مليار دولار في النظام المصرفي

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عن ضخ 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8%.

وتستهدف هذه الخطوة المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وأُعلن أمس في الصين أن البنوك الرئيسية المملوكة للحكومة في الصين تحركت لدعم اليوان، ما أدى إلى تقليص السيولة في سوق الصرف الأجنبي مع القيام ببيع الدولار الأميركي في ظل تراجع الأسهم.

كان الهدف هو منع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة مع انخفاض الأسهم الصينية من الفئة "A"، كما قال أحد الأشخاص لـ "رويترز"، مع تسجيل مؤشر شنغهاي المركب القياسي أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2022 بانخفاض بنسبة 2.7%.