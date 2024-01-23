اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبنى البنك المركزي الصيني
مبنى البنك المركزي الصيني

"المركزي" الصيني يضخ 65.39 مليار دولار في النظام المصرفي

من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عن ضخ 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8%.

وتستهدف هذه الخطوة المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

صندوق الاستثمارات العامة يصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار أسواق المال صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة يصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار

وأُعلن أمس في الصين أن البنوك الرئيسية المملوكة للحكومة في الصين تحركت لدعم اليوان، ما أدى إلى تقليص السيولة في سوق الصرف الأجنبي مع القيام ببيع الدولار الأميركي في ظل تراجع الأسهم.

كان الهدف هو منع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة مع انخفاض الأسهم الصينية من الفئة "A"، كما قال أحد الأشخاص لـ "رويترز"، مع تسجيل مؤشر شنغهاي المركب القياسي أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2022 بانخفاض بنسبة 2.7%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟ الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط