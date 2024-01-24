الرئيس المصري: الدولار يمثل مشكلة دائمة للدولة المصرية

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس المصري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار كان يمثل دائماً مشكلة لمصر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه.

"تبلغ تكلفة استيراد السلع الأساسية في الشهر مليار دولار، وتكلفة واردات الوقود مليار دولار شهرياً، إضافة إلى مليار دولار أخرى للغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء" وفقا للرئيس.

وتابع: "أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية.. وأقدر صلابة المصريين رغم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، مشيراً إلى أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

وقال: "أولا أسجل احترامي للمصريين أنا بحلف بالله.. بحلف بالله.. تقديري لهم.. وبقول للمواطن الغلبان والبسيط بسجل احترامي وتقديري للجميع".

وقال الرئيس المصري: "خسرنا 450 مليار دولار في أحداث 2011 وحتى 2013، ومواجهة الإرهاب كلفتنا 120 مليار جنيه".

وأكد على الحاجة إلى إجراء حوار وطني أعمق فيما يخص الاقتصاد.

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده بدأت تتأثر بالتوترات في البحر الأحمر.

وأكد الرئيس السيسي أن الأزمة الحالية لها حلول لكن الحلول تعتمد علينا جميعاً.

وأضاف السيسي "إذا لم تصبح مواردنا من الدولار تساوي إنفاقنا في مصر فمشكلة الدولار ستظل قائمة"، لكنه شدد على أن الأزمة الحالية في مصر لها حلول "لكنها تعتمد على تكاتف الجميع".

وحول الوضع في قطاع غزة، قال السيسي إن مصر ليست السبب في تعطيل دخول المساعدات، مؤكدا أن معبر رفح "مفتوح على مدار الساعة".

وأوضح الرئيس المصري أن تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة سببه الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لممارسة الضغط على القطاع وسكانه، حسب تعبيره.

وتعاني مصر من أزمة شح العملة الأجنبية مع ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، فيما تأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.