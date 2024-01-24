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بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
اقتصاد الصين

الصين تخفض متطلبات احتياطيات البنوك للمساعدة في انعاش الاقتصاد

القرار سيؤدي لضخ نحو 141 مليار دولار في الاقتصاد

بانكوك - أسوشييتد برس
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أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء خفض متطلبات الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، بهدف المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

أدى إعلان البنك إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الصينية، حيث قفز مؤشر هونغ كونغ بنسبة 3.6%.

وقال حاكم البنك، بان قونغ شنغ، إنه سيخفض متطلبات احتياطي الودائع بنسبة 0.5% اعتبارا من الخامس من فبراير/ شباط المقبل.

وأضاف أن ذلك سيؤدي لضخ نحو تريليون يوان (141 مليار دولار) في الاقتصاد.

وصرح بان للصحافيين في بكين بأن البنك المركزي يعتزم أيضا وضع سياسة في وقت قريب بشأن إقراض مطوري العقارات من أجل المساعدة في دعم الصناعة.

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