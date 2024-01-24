المغرب يحبط محاولة أكثر من 75 ألف شخص للهجرة غير الشرعية لأوروبا في 2023

قالت وزارة الداخلية المغربية إن المملكة منعت 75184 شخصا من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2023، بزيادة 6% عن العام السابق له.

وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن هذه الأرقام تعكس صلابة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التصدي للهجرة غير الشرعية، منذ أن سويا خلافا دبلوماسيا منفصلا في عام 2022.

والمغرب منذ فترة طويلة نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أو عن طريق القفز على السياج المحيط بالجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية.

وقالت الوزارة إن العام الماضي شهد ست محاولات جماعية للعبور إلى سبتة ومليلية شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر بانخفاض 62% عن 2022.

وقال المغرب إن 23 مهاجرا لقوا حتفهم عام 2022 في أثناء محاولتهم العبور إلى مليلية في حادث أثار غضب الجماعات الحقوقية.

وقال عثمان با، وهو مواطن سنغالي يدير جمعية خيرية لمجتمع المهاجرين في الناظور، بالقرب من مليلية، إن المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب تدفع عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطلسي الأكثر خطورة والأطول إلى جزر الكناري.

وقالت وزارة الداخلية إن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصا في البحر عام 2023، بزيادة 35% عن العام السابق له. وأضاف أن المغرب تمكن أيضا من ضبط 419 شبكة لتهريب المهاجرين، بزيادة 44% عنها قبل عام.