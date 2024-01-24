انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ خلال يناير

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن تراجع أنشطة الشركات في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر لكن التحسن في توقعات قطاع الصناعات التحويلية قابله انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47.9 نقطة هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل قليلا عن نتائج استطلاع أجرته رويترز وتوقع أن يبلغ المؤشر مستوى 48 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن.

