انهيار منجم ذهب في مالي يخلف عشرات القتلى

قتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب في موقع للتنقيب عن الذهب في غرب مالي، بحسب ما أفاد مسؤول في مجموعة منقبين محليين ونائب محلي.

وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، اليوم الأربعاء، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة".

وأعلنت وزارة المناجم في بيان نشرته الثلاثاء، عن مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء أرقام دقيقة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ودعت المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب.

وتعد مالي من أفقر دول العالم، وهي من الدول الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

وتتعرض مواقع استخراج الذهب بانتظام لانهيارات مميتة حيث يكون النشاط خطيرا وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن.

وساهم الذهب وحده في 25% من الموازنة الوطنية مع إنتاج 72,2 طن في عام 2022 (بما في ذلك 6 أطنان عن طريق استخراج الذهب الحرفي)، و75% من عائدات التصدير و10% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قال وزير المناجم آنذاك لامين سيدو تراوري في مارس 2023.