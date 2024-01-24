اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منجم ذهب (iStock -تعبيرية)
منجم ذهب
الذهب

انهيار منجم ذهب في مالي يخلف عشرات القتلى

قتل أكثر من 70 شخصا في انهيار المنجم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب في موقع للتنقيب عن الذهب في غرب مالي، بحسب ما أفاد مسؤول في مجموعة منقبين محليين ونائب محلي.

وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، اليوم الأربعاء، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة".

وأعلنت وزارة المناجم في بيان نشرته الثلاثاء، عن مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء أرقام دقيقة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

"معادن" تعلن بدء الإنتاج التجاري للذهب من منجم منصورة ومسرة شركات سوق السعودية "معادن" تعلن بدء الإنتاج التجاري للذهب من منجم منصورة ومسرة

ودعت المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب.

وتعد مالي من أفقر دول العالم، وهي من الدول الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

وتتعرض مواقع استخراج الذهب بانتظام لانهيارات مميتة حيث يكون النشاط خطيرا وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن.

وساهم الذهب وحده في 25% من الموازنة الوطنية مع إنتاج 72,2 طن في عام 2022 (بما في ذلك 6 أطنان عن طريق استخراج الذهب الحرفي)، و75% من عائدات التصدير و10% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قال وزير المناجم آنذاك لامين سيدو تراوري في مارس 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باكستان تتمسك بشروطها بعدم عبور الأفغان لأراضيها بدون تأشيرة وجواز سفر باكستان تتمسك بشروطها بعدم عبور الأفغان لأراضيها بدون تأشيرة وجواز سفر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط