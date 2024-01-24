اقتصاد
توقعات بإبقاء "المركزي" الكندي على أسعار الفائدة دون تغيير
قد يعطي تصورا عن التوقيت المناسب للبدء في خفضها
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه الذي يعقده اليوم الأربعاء لكنه قد يعطي تصورا عن التوقيت المناسب للبدء في خفضها.
وتظهر توقعات المحللين أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 5% في وقت ينتظر المسؤولون بيانات اقتصادية لتقييم مخاطر التضخم وسوق العمل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي 0.3% فقط في الربع الأول من العام الحالي وهو ما يضع ضغوطا على صناع السياسة النقدية للبدء في خفض أسعار الفائدة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المعمر للمعلومات" تستثمر 18.8 مليون ريال في "OpenAI"من جولة بيع الأسهم الخاصة بموظفين شركات
-
"الرعاية المستقبلية" توقع عقداً مع مركز "جونز هوبكنز أرامكو" الطبيلتقديم الخدمات الطبية المنزلية لمرضى الشركة شركات
-
"سلوشنز" توقع اتفاقية لتشغيل مواقف ذكية للسيارات بالرياضالمرحلة الأولى من المشروع تضم 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية