توقعات بإبقاء "المركزي" الكندي على أسعار الفائدة دون تغيير

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه الذي يعقده اليوم الأربعاء لكنه قد يعطي تصورا عن التوقيت المناسب للبدء في خفضها.

وتظهر توقعات المحللين أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 5% في وقت ينتظر المسؤولون بيانات اقتصادية لتقييم مخاطر التضخم وسوق العمل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي 0.3% فقط في الربع الأول من العام الحالي وهو ما يضع ضغوطا على صناع السياسة النقدية للبدء في خفض أسعار الفائدة.