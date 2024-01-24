توقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا بالربع الأخير

توقع ألباسلان تشاكر رئيس جمعية البنوك التركية أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا الأسبوع وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.

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وقال تشاكر للصحافيين، أمس الثلاثاء، في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء "ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45% بعد اجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس، وما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

وقال تشاكر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو/أيار، قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي 40-45% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36%.