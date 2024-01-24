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اقتصاد اليابان

صادرات اليابان تقفز 9.8% في ديسمبر بأعلى وتيرة خلال عام

حقق الميزان التجاري فائضا قدره نحو 420 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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سجلت صادرات اليابان انتعاشا قويا الشهر الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ في الشحنات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى نمو الشحنات إلى الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع الصادرات 9.8% في ديسمبر، وهي أكبر قفزة خلال عام. وذلك بعد تراجع صادرات اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 0.2%.

وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الصادرات الشهر الماضي بـ 9.2%.

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وفي المقابل انخفضت الواردات في اليابان بنسبة 6.8% في ديسمبر، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 5.4%.

وحقق الميزان التجاري فائضا قدره نحو 420 مليون دولار، مقارنة بتحقيق عجز في نوفمبر قدره نحو 5.3 مليار دولار.

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