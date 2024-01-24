مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يتطلعان لصيغة توافقية لإبرام اتفاقية تجارة حرة

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن فرق عمل من المجلس وبريطانيا يعمل من أجل تذليل كافة العقبات للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين، تمهيدا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأكد البديوي في بيان صادر عن أمانة المجلس اليوم الأربعاء على أهمية الجولة السادسة من مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا، مشيرا إلى أنها ستبحث عددا من الموضوعات بشكل نهائي كي تتم إزالة جميع المعوقات أمام التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.

تأتي تصريحات البديوي بعد مباحثات أجراها مع آن ماري تريفيليان وزيرة الدولة للتجارة الدولية في بريطانيا عبر الاتصال المرئي لمتابعة سير الاتفاقية بما يعزز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وبريطانيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في اتفاقيات إستراتيجية، وتعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصاداتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.