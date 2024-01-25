أميركا وبريطانيا تجمدان أصولاً لقادة حوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات لمكافحة الإرهاب تستهدف 4 قيادات حوثية في اليمن، بحسب ما أظهر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس.

ومن جانبها قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها أضافت 4 تصنيفات جديدة بموجب نظام عقوباتها على اليمن.

وذكرت بلومبرغ نيوز في وقت سابق اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستفرضان عقوبات جديدة على قادة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، نقلاً عن "رويترز".

وأضافة الوكالة أن العقوبات ستشمل ما لا يقل عن 4 شخصيات كبيرة ستخضع لتجميد أصول وحظر للسفر.

ويستهدف الحوثيون باليمن سفنا بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أنها تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.