اقتصاد أميركا
استطلاع يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي 2% بالربع الرابع من 2023
ترقب صدور تقرير وزارة التجارة حول نمو الاقتصاد
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توقع استطلاع لوكالة رويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2% في الربع الرابع 2023 وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الثاني 2022، ويأتي ذلك وسط تباطؤ ضئيل في الإنفاق الاستهلاكي.
كان الاقتصاد الأميركي قد نما بنسبة 4.9% في الربع الذي سبق.
وعلى مدار عام 2023، توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% مقارنة بنموه 1.9% في عام 2022.
ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، تقريرها حول نمو الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2023.
ويتوقع أن يعزز التقرير التوقعات بشأن توجه "الفيدرالي" نحو خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الجاري.
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