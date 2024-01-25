توقعات برفع "المركزي" التركي أسعار الفائدة إلى 45%.. اليوم

يجتمع البنك المركزي التركي اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة مع توقعات باستمرار قيامه بزيادة التشديد النقدي.

ويتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 250 نقطة أساس إلى 45% وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم.

وتخلت تركيا عن سياستها المرنة في أسعار الفائدة بعد أن وصل التضخم إلى مستويات 70% بنهاية العام، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من 7% في يونيو الماضي إلى 42% الشهر الماضي.