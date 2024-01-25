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كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
المركزي الأوروبي

رئيسة "المركزي" الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة خفض الفائدة

البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنه من السابق لأوانه مناقشة خفض الفائدة والدول الأعضاء متفقون على ذلك.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% اليوم الخميس. وأشار إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

وقال البنك المركزي الأوروبي "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

وبقرار اليوم الخميس، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية، وهو المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، عند 4.0% الذي يعد أعلى مستوى له منذ إنشاء البنك.

وأكد أنه سيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت.

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