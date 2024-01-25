فاليرو إنرجي الأميركية: هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن

قالت شركة التكرير الأميركية فاليرو إنرجي، اليوم الخميس، إن هجمات البحر الأحمر رفعت أسعار شحن النفط الخام.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة غاري سيمنز في اتصال مع المستثمرين "إمداداتنا من النفط الخام لا تأتي من تلك المنطقة، لذلك لم نتأثر كثيرا في هذا الشأن. لكن التأثير الكبير كان في أسعار الشحن"، وفقا لـ"رويترز".

وأدت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن إلى إرباك التجارة الدولية على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

ودفعت الهجمات التي تستهدف طريقا يمثل نحو 15% من حركة الشحن العالمية، العديد من شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين خلال ساعات الليل يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني مما يوسع نطاق الصراع الإقليمي الناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة.