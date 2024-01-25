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المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة
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المركزي الأوروبي

"المركزي" الأوروبي يبقي سعر الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع

أكد أنه سيبقى عليها لبعض الوقت

فرانكفورت - رويترز
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أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% اليوم الخميس، وأشار إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

وقال البنك المركزي الأوروبي "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

وبقرار اليوم الخميس، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية، وهو المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، عند 4.0% الذي يعد أعلى مستوى له منذ إنشاء البنك.

وأكد أنه سيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت.

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