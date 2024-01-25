"المركزي" التركي ينهي دورة التشديد ويرفع أسعار الفائدة إلى 45%

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 45%، بمقدار 250 نقطة أساس كما كان متوقعا. قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".

وقال البنك المركزي التركي، إن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة.

وذكر البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية: "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

وتخلت تركيا عن سياستها المرنة في أسعار الفائدة بعد أن وصل التضخم إلى مستويات 70% بنهاية العام، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من 7% في يونيو الماضي إلى 42.5% الشهر الماضي.