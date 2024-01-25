اقتصاد السعودية
"سار" السعودية توقع اتفاقاً مع "أرسينالي" الإيطالية لإطلاق خدمة قطار فاخر
باستثمارات 200 مليون ريال
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أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق مع مجموعة أرسينالي الإيطالية لإطلاق خدمة قطار فاخر باستثمارات 200 مليون ريال لمدة 25 سنة.
وقالت سار في منشور على منصة "إكس" إن انطلاق رحلات القطار المسمى بحلم الصحراء في المملكة وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الربع الأخير من 2025 بينما سيبدأ الحجز في الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت أن المرحلة الأولى من مسار الرحلات تبدأ من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض ومرورا بحائل وانتهاء بمحطة القطارات بالقريات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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