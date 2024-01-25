"ساما": 747.2 مليار ريال إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الثالث من 2023

واصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وبقيمة بلغت نحو 747.203 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.8% وبزيادة بلغت قيمتها نحو 84.51 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات كانت عند 662.68 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي"ساما" لشهر نوفمبر 2023م، أن القروض العقارية المُقدمة للأفرادمثلت نحو 79.2% تقريباً من إجمالي القروض العقارية، وبقيمة بلغت نحو 591.7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة للشركات نحو 155.5 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريباً من إجمالي القروض العقارية بنهاية الثالث من العام الماضي.

وسجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نمواً أيضاً على أساس ربعي وبنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15.92 مليار ريال تقريباً، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731.28 مليار ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وكان إجمالي القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات قد وصل مستوى 687.83 مليار ريال تقريبا بنهاية عام 2022.