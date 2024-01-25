"شيفروليه" تتصدر تراخيص السيارات في مصر خلال ديسمبر الماضي

كشفت بيانات حديثة، أن السيارات ماركة "شيفروليه"، تصدرت مبيعات السيارات التي تم التأمين الإجباري عليها في السوق المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد بلغت مبيعات السيارات ماركة "شيفروليه" خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو 1207 وحدة.

وفي المركز الثاني حلت مبيعات السيارات من ماركة "مرسيدس" بمبيعات بلغت نحو 965 وحدة، وجاءت السيارات ماركة "كيا" في المركز الثالث بعد بيع نحو 906 وحدة. فيما جاءت ماركة "إم جي" في المركز الرابع بعد بيع نحو 834 وحدة، وفي المركز الخامس، حلت سيارات "هيونداي" بعد بيع 831 وحدة.

وفي المركز السادس، حلت السيارات ماركة "شيري" بعد بيع نحو 828 وحدة، ثم سيارات "تويوتا" في المركز السابع بعد بيع 689 وحدة. فيما جاءت مبيعات السيارات ماركة "نيسان" في المركز الثامن بعد بيع 647 وحدة.

وجاءت السيارات ماركة "سوزوكي" في المركز التاسع بعد بيع 631 وحدة، وأخيرًا حلت مبيعات السيارات ماركة "سكودا" في المركز العاشر بعد بيع نحو 568 وحدة.

وعلى الرغم من استمرار أزمة شح الدولار، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 14 شهر.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر نحو 9.9 ألف سيارة بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بشهر أكتوبر لتحقق بذلك أعلى معدل شهري لها منذ سبتمبر 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد السوق المصرية سلسلة من الأزمات المرتبطة بشح الدولار، وفي إطار الأزمة، تفاقمت ظاهرة الـ"أوفر برايس"، على الرغم من لجوء الحكومة المصرية إلى أكثر من مبادرة لتهدئة ارتفاعات الأسعار.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، قد أشارت إلى تراجع كبير في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة. حيث شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعًا بنسبة 35.3%.

حيث تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار.