"UBS" يكشف عن الأسهم المفضلة في أوروبا مع اقتراب القارة من "ركود ضعيف"

تستعد أوروبا لـ"ركود ضعيف" من شأنه أن يضعف السوق، إلا أن بنك "UBS" يعتبر أن هناك العديد من القطاعات والأسهم التي تعتبر جيدة للشراء هذا العام مع استقرار النمو وتباطؤ التضخم.

ويتوقع بنك الاستثمار السويسري أن يستقر النمو في أوروبا عند 0.6% هذا العام، وهو تقدير متحفظ مقارنة بمعدل النمو البالغ 1.2% الذي توقعه صندوق النقد الدولي.

كتب محللو "UBS" في مذكرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني: "إن توقعاتنا الكلية لأوروبا تشير إلى ركود ضعيف مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم الأوروبية بشكل طفيف ولكنه يوفر عامًا آخر من الاختلافات القابلة للتنفيذ بين القطاعات والأسهم".

ويقدر البنك أن مؤشر "Stoxx Europe 600" سيتداول بين 420 و520 هذا العام، حيث يعتبر القطاعات التالية: التجزئة والبنوك والعقارات والتعدين والبرمجيات وأشباه الموصلات ووسائل الإعلام - من بين "القطاعات المفضلة" لديه.

يتداول المؤشر عند افتتاح جلسة الأربعاء عند 477 نقطة.

وكتب المحللون: "في عام 2024، نعتقد أن الشركات التي ستحقق الأداء الجيد هي المحلية (الشركات الصغيرة)، والجودة والنمو"، مضيفين أن تباطؤ النمو وانخفاض العائدات من شأنه أن يقلل من الرياح المعاكسة لتقييمات أسهم النمو.

شركات محلية ذات موقع جيد وجودة ونمو

"الشركات المحلية ذات الوضع الجيد والجودة والنمو" التي منحها بنك "UBS" تصنيفات شراء تشمل شركة الملابس الإسبانية Industria de Diseno Textil، وسلسلة المخابز البريطانية Greggs ومنصة العقارات عبر الإنترنت Rightmove وكذلك شركة البناء الفرنسية Vinci.

وقال محللو البنك: "نحن نحب الانكشاف على الشركات المحلية لأن النمو الأوروبي قد تباطأ بالفعل ولكن من المتوقع أن يستقر على عكس الولايات المتحدة والصين حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو".

كما قام البنك الاستثماري بتسمية الأسماء ذات تصنيف الشراء من خلال "إشارات تكتيكية تم اختبارها جيدًا للأسهم بناءً على نماذج "ألفا" التي تغطي النظام الكلي والأرباح والتقييم والمعنويات".

فيما يلي الأسهم الأوروبية العشرة ذات تصنيف الشراء بحسب بنك "UBS" حتى 19 يناير - استنادا إلى تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business":

BANK PEKAO

PKO BANK POLSKI

AVIVA

SAP

AMUNDI

SSP GROUP

VONOVIA

SEGRO

EURONEXT

GECINA