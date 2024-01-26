"فيتش": تداعيات حرب غزة تزيد المخاطر على مصر ودول الجوار
أكدت أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات
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قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.
وأوضحت فيتش في تقرير حديث، أن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر.
وأضافت الوكالة أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة "بطرق يصعب التنبؤ بها".
وتابعت :"الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها".
"لا نتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، ونتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير"، بحسب فيتش.
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