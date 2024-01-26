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موديز تثبت تصنيف إعمار العقارية
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اقتصاد قطر

"موديز" ترفع تصنيف قطر إلى "AA2" وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

قامت بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2

نيويورك - واس
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رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023.

وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها اليوم بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.

ورفعت الشركة كذلك تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

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