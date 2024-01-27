روسيا ترسل القمح مجانا لدولة إفريقية!

تلقت بوركينا فاسو الجمعة 25 ألف طنّ من القمح قدمتها روسيا من أصل 200 ألف طن وعد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الدول الإفريقية.

وكان بوتين قد أعلن في قمة روسية إفريقية في سان بطرسبرغ في يوليو 2023 أنه سيقدّم في الأشهر المقبلة شحنات مجانية من الحبوب لستّ دول إفريقية هي بوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال.

وقالت وزيرة التضامن والعمل الإنساني ناندي سومي ديالو خلال حفل تسلّم شحنات الحبوب الروسية في واغادوغو "نتسلّم اليوم 25 ألف طنّ من القمح هبة من الاتحاد الروسيل.. ما يعكس رغبة روسيا الحقيقية في دعم جهود السلطات" في بوركينا فاسو التي "تمرّ بمرحلة إنسانية صعبة عقب الأزمة" الأمنية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

بدوره، قال السفير الروسي لدى ساحل العاج المعتمد لدى بوركينا فاسو أليكسي سالتيكوف إن هذه الهبة "إشارة قوية إلى رغبة الرئيس" الروسي "في منح زخم ديناميكي في التعاون مع بوركينا فاسو وهي أحد شركائنا الاستراتيجيين في القارة الإفريقية".

في نهاية ديسمبر، أعادت روسيا افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ العام 1992، لتواصل بذلك التقارب مع الدولة التي يقودها نظام عسكري منذ العام الفائت وتسعى إلى تنويع شركائها منذ تخليها عن فرنسا.

ومنذ الانقلاب الذي أوصل إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022، قطعت بوركينا فاسو علاقاتها مع فرنسا.

وشهدت واغادوغو انسحاباً للقوات الفرنسية في مطلع العام قبل أن تتقرّب من روسيا.

ووقع البلدان اتفاقا في منتصف تشرين الأول/اكتوبر لبناء محطة روسية للطاقة النووية في بوركينا فاسو التي يحصل أقل من ربع سكانها فقط على الكهرباء.