وزير التموين: مصر ستستورد 7 ملايين طن من القمح في 2024

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص