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المركزي الأوروبي

محافظ "المركزي" الفرنسي يتوقع خفض الفائدة بأوروبا في أي وقت هذا العام

كل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات المقبلة

دبي - العربية.نت
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قال محافظ المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي يسير على الطريق الصحيح للتغلب على التضخم حيث لعبت الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي عند 4% لعبت دورًا مهمًا للغاية في تخفيف التضخم الأساسي.

وأضاف عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة في أي وقت هذا العام وإن كل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات المقبلة.

وكان المركزي الأوروبي قد ثبت الخميس الماضي أسعار الفائدة من دون تغيير ولم تقدم رئيسة المركزي لاغارد أي توجيه رسمي حول أي خفض للفائدة متخذة موقفا حذرا

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أشار المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

وقال البنك: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".

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