مصر تعلن عن ممارسة جديدة لاستيراد أرز أبيض

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الأحد، عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلوغراما.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن وصول الشحنة سيكون خلال الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2024، وتسلم إلى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت الهيئة أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويجب أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير.

وتابع البيان: "تقدم الأسعار CIF بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوما وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري".

وتشهد السوق المصرية موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار في جميع السلع بما فيها الأرز. لكن الأزمة بدت واضحة خلال الأسبوع الأخير، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعات مفاجئة بما يقترب من 100% على الرغم من عدم وجود أي مبرر سوى أزمة شح الدولار.