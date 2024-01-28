"الزراعة" المصرية: استمرار تصدير الفراولة إلى السعودية والإيقاف إجراء تنظيمي

نفت وزارة الزراعة المصرية وجود قرار من السعودية بحظر صادرات الفراولة المصرية إلى أسواقها، بعد تقارير إعلامية متداولة عن حظر سعودي على الصادرات المصرية من الفراولة.

وقال سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري في بيان، اليوم الأحد، إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف موسى أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة، وفقا لمعطيات العرض والطلب.

وأشار موسى إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من المصدرين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد 24 يناير/كانون الثاني 2024، لتصدير بضاعتهم إلى المملكة.

وقال موسى "جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم من دون أي مشاكل والسماح بدخولها".

وأوضح أنه سوف يتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم أول فبراير/شباط.