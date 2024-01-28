5 إشارات تؤكد احتمالية تغيير الفيدرالي الأميركي سياسته النقدية قريبا

لا تزال تسيطر الضبابية حول مستقبل مسار الفائدة في أميركا وسط انخفاض توقعات السوق بشأن امكانية خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الاقتراض خلال اجتماع مارس المقبل، وذلك نظرًا للقوة المستمرة في إنفاق الأسر وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

من الواضح أن ضغوط الأسعار بدأت بالفعل تهدأ. أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. كما تعتبر معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر، أقل من مستهدف الاحتياطي البالغ 2%.

بعد صدور البيانات، تحولت التوقعات بأن رئيس الاحتياطي جيروم باول قد يخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده بين 30 أبريل و1 مايو مقارنة بالتوقعات السابقة عند اجتماع 19-20 من مارس.

ورغم تلك التوقعات والضبابية الموجودة، - وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business" - فقد بدأ محافظو الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بالتحول نحو سياسة أسهل. أبقى الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق ما بين 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو الماضي.

ويقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن إن التقدم في مجال التضخم لا يزال غير كاف. لكنهم لا يريدون أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة مفاجئة عندما ينفذونها في نهاية المطاف.

وتترقب الأسواق حاليا تصريحات جيروم باول في بيان السياسة النقدية المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لعام 2024.

فيما يلي 5 إشارات إلى أن صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي قد بدأوا بالفعل بالتفكير بتسهيل سياستهم النقدية، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business":

التغيير في النبرة

كان صناع السياسات في البداية متأكدين تمامًا من أن معركتهم ضد التضخم ستؤدي إلى زيادة معدل البطالة وتسبب "الألم" للأسر، كما حذر باول في أغسطس 2022.

وبحلول منتصف عام 2023، كانت البطالة لا تزال أقل بكثير من 4%، في حين انخفض التضخم بشكل ملحوظ، وبدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يتحدث عن إمكانية إيجاد "مسار ذهبي" يتجنب الألم الاقتصادي.

في وقت سابق من هذا الشهر، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، هذا التشبيه، وقال إن التقدم نحو ذلك دفعه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر أكثر من ذي قبل.

لم يستخدم باول هذه العبارة بعد، رغم أنه اعترف في سبتمبر/أيلول بأن الطريق إلى "الهبوط الناعم" - الذي يتباطأ فيه التضخم دون التسبب في ركود مؤلم أو خسارة كبيرة للوظائف - ربما اتسع. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مؤخرا إن الجمع بين انخفاض معدلات البطالة والتضخم "يكاد يكون أفضل ما يمكن الحصول عليه".

تجنب "الخطأ"

وقال باول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إن أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الفشل في السيطرة على التضخم". ومع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مع عدم وجود زيادات أخرى في سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر يوليو، فإن هذه الكلمة يعاد تعريفها.

وقال باول الشهر الماضي: "نحن ندرك خطورة صمودنا لفترة أطول مما ينبغي". "نحن نعلم أن هذه مخاطرة، ونحن نركز بشدة على عدم ارتكاب هذا الخطأ".

قال الاقتصاديون في سيتي وبنك أوف أميركا وعدد من الشركات الأخرى إن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل يمكن أن يمنح نفسه بعض المرونة الإضافية من خلال إسقاط الإشارة إلى "تعزيز السياسة الإضافية" التي تم تضمينها في كل بيان سياسة بعد الاجتماع منذ مارس 2023.

توقعات صناع السياسة الأكثر تشدداً

في عام 2023، كان صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي مشغولين إما برفع أسعار الفائدة فعليا، أو بإبقاء الباب مفتوحا لخطوات مماثلة لاحقا.

وقالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، وهي من بين أكثر صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي تشدداً، في وقت سابق من هذا الشهر إن وجهات نظرها قد تطورت، حيث تعتبر أن هناك احتمالا بأن أسعار الفائدة قد لا تحتاج إلى المزيد من الارتفاع، وأن التخفيضات في تكاليف الاقتراض يمكن أن يكون لها ما يبررها إذا كان التضخم يستمر في السقوط.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، وهي أيضًا متشددة في توقعاتها، إن اجتماع مارس "من المحتمل" أن يكون مبكرًا للغاية لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنها، مثل غالبية زملائها، ترى عدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان هذا الشهر إن تخفيف الظروف المالية يعني أن زيادة سعر الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، لكنها أشارت أيضًا إلى "الكثير من التقدم" نحو اقتصاد أكثر استدامة وإعادة التوازن التدريجي.

المخاطر والسياسة "المتوازنة"

منذ بداية دورة التشديد الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار 2022، كان أغلب صناع السياسات يركزون على تحقيق الهدف الذي حدده الكونغرس للبنك المركزي والمتمثل في "استقرار الأسعار". ولكن قرب نهاية العام الماضي، اجتذب البند الثاني من التفويض، "الحد الأقصى من تشغيل العمالة"، قدراً متزايداً من الاهتمام.

وقال باول الشهر الماضي: "لقد عدنا إلى توازن أفضل بين خطر المبالغة في ذلك وخطر التقليل منه". وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الأسبوع الماضي إن المخاطر على الاقتصاد والسياسة "متوازنة".

التعامل "بحذر"

أشار صناع السياسات في اجتماعهم الأخير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024، لكنهم لم يتعمقوا في متى ومدى سرعة حدوث ذلك، حسبما أظهر محضر ذلك الاجتماع. ويتوقع المحللون نقاشا أعمق الأسبوع المقبل.

في الأشهر الأخيرة، استخدم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من المعدلات لوصف الأساليب المحتملة: على سبيل المثال، قال والر إنه يجب "معايرتها بعناية وعدم التسرع فيها".

هناك شيء واحد يبدو واضحا: من المرجح أن تتبع تخفيضات أسعار الفائدة إيقاعا مختلفا تماما عن النهج القوي لرفع أسعار الفائدة والذي تضمن سلسلة من الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022.