البرلمان المصري يقر اتفاقية منحة فرنسية لتطوير صوامع القمح

وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين على مسودة اتفاقية منحة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى 56.74 مليون يورو لتطوير سعة تخزين صوامع القمح.

ونقل المجلس في بيان عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

وأكدت الوزيرة في البيان على التنسيق الكامل بين وزارتها ووزارة التموين لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي"، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.