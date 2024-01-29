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شعار صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي
توطين

السعودية.. توقيع مذكرة لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية

تهدف لتهيئة الموظفين السعوديين العاملين في مختلف القطاعات

دبي - العربية.نت
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية؛ وتحفيزه من خلال القوى العاملة في الوظائف المطلوبة في المشاريع والعقود الحكومية؛ والاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق مع أهمية التركيز على الوظائف ذات الأثر الأعلى والمستدام على المحتوى المحلي؛ وتهيئة الموظفين السعوديين العاملين في مختلف القطاعات.

وقال الصندوق في بيان إن مخرجات المذكرة تسهم في توفير قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع في العقود الحكومية؛ والعمل على إتاحة قائمة بالوظائف المستهدفة في القطاعات الخدمية ذات الألوية والإنفاق الحكومي المرتفع من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق من إرشاد وتدريب وتمكين؛ بهدف رفع نسب المحتوى المحلي في مشاريع توطين الصناعة ونقل المعرفة.

ووقع المذكرة مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن بن عبد الله السماري.

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وتتطلع الجهتان إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات من خلال الاستفادة من ممكنات الدعم والتحفيز التي يقدمها الصندوق لتدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في سوق العمل؛ بما يتسق مع مبادرات وخطط وجهود التوطين.

واتفقت الجهتان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.

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