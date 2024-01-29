إيطاليا تعلن عن خطة استثمار أولية في إفريقيا بـ 6 مليارات دولار

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.