اقتصاد
إيطاليا تعلن عن خطة استثمار أولية في إفريقيا بـ 6 مليارات دولار
ميلوني: ستكون مفيدة للطرفين
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.
وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
السعودية وكينيا تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقةمناقشة تبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة بين البلدين طاقة
-
مصر تدرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية ودولار هونغ كونغوزير المالية: أسس التفاوض مع صندوق النقد هي نفسها منذ بدء البرنامج اقتصاد
-
كيف كان أثر المقاطعة دعماً لغزة على المنتجات المحلية؟العشرات من المتاجر في أسواق الشرق الأوسط تبدو فارغة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية