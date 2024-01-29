اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
اقتصاد

إيطاليا تعلن عن خطة استثمار أولية في إفريقيا بـ 6 مليارات دولار

ميلوني: ستكون مفيدة للطرفين

روما – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط