شركات
تابعة لـ"بوبا العربية" تحصل على ترخيص لممارسة الرعاية الصحية عن بعد
لمدة خمس سنوات
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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السعودية، اليوم الاثنين، عن حصول شركتها التابعة "أفق الصحة" للرعاية الطبية على ترخيص نهائي من وزارة الصحة لمركز خدمات صحية مساندة لممارسة نشاط الرعاية عن بعد والطب الاتصالي لمدة خمس سنوات.
ولم تذكر الشركة في بيانها لـ"تداول" السعودية المزيد من التفاصيل.
كانت بوبا العربية للتأمين التعاوني أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تلقيها تعميد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم والمتقاعدين لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 6 مارس 2024.
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