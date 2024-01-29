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اقتصاد مصر

تمديد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر

وزيرة الهجرة: هذه الفرصة الأخيرة للعمل بالمبادرة

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، فقد وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة.

وأكدت جندي أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني، كفرصة أخيرة للراغبين.

وأوضحت الوزيرة أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج، مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو/تموز الماضي.

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وينص القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.

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