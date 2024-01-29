فائض الميزان التجاري القطري يهبط 34% على أساس سنوي

كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن فائض الميزان التجاري لقطر تراجع 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الثاني ليصل إلى 18.7 مليار ريال.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، إن إجمالي الصادرات القطرية بما في ذلك إعادة التصدير تراجعت 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 29.2 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات 10.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب "وكالة أنبا العالم العربي".

وذكر الجهاز في تقريره الأولي أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها من الغازات انخفضت 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18.1 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول عام 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.

في السياق ذاته، سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعا 12% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول وبواقع ملياري ريال تقريبا.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الصين جاءت في صدارة دول المقصد للصادرات القطرية خلال ديسمبر كانون الأول بقيمة 5.8 مليار ريال بما يشكل 19.7% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الهند بنسبة 15.5% ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.8%.

كما احتلت الصين الصدارة فيما يتعلق بواردات قطر خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الولايات المتحدة وبعدها إيطاليا.