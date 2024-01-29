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اقتصاد قطر
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اقتصاد قطر

فائض الميزان التجاري القطري يهبط 34% على أساس سنوي

ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن فائض الميزان التجاري لقطر تراجع 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الثاني ليصل إلى 18.7 مليار ريال.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، إن إجمالي الصادرات القطرية بما في ذلك إعادة التصدير تراجعت 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 29.2 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات 10.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب "وكالة أنبا العالم العربي".

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وذكر الجهاز في تقريره الأولي أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها من الغازات انخفضت 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18.1 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول عام 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.

في السياق ذاته، سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعا 12% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول وبواقع ملياري ريال تقريبا.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الصين جاءت في صدارة دول المقصد للصادرات القطرية خلال ديسمبر كانون الأول بقيمة 5.8 مليار ريال بما يشكل 19.7% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الهند بنسبة 15.5% ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.8%.

كما احتلت الصين الصدارة فيما يتعلق بواردات قطر خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الولايات المتحدة وبعدها إيطاليا.

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