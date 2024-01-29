كوريا الجنوبية تصدر 2.75 مليون سيارة إلى 196 دولة في 2023

أظهرت بيانات رسمية صادرة، أمس الأحد، أن 6 شركات لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية صدرت 2.76 مليون سيارة إلى 196 دولة العام الماضي، مسجلة أعلى رقم في 8 سنوات.

وارتفع حجم الصادرات من شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا" و4 شركات أخرى بنسبة 20.1% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها الرابطة الكورية لشركات تصنيع السيارات (KAMA).

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وتمثل هذه المرة الأولى منذ عام 2015 التي تحقق فيها شركات صناعة السيارات صادرات سنوية تزيد عن 2.7 مليون وحدة، وفقاً لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وحسب الدولة، باعت الشركات أكبر كمية قدرها 1.3 مليون وحدة إلى الولايات المتحدة، وتليها كندا بـ 218.721 وحدة، وأستراليا بـ169.205 وحدات، وألمانيا بـ 92.692 وحدة.

وباعت الشركات 2.571 وحدة و1.506 وحدات إلى الصين واليابان على التوالي.

وعلى وجه الخصوص، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 94.3% على أساس سنوي لتصل إلى 808 وحدات العام الماضي، وفقا للبيانات.