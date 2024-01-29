اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شحن سيارات للتصدير من كوريا الجنوبية - وكالة يونهاب للأنباء
شحن سيارات للتصدير من كوريا الجنوبية - وكالة يونهاب للأنباء
اقتصاد

كوريا الجنوبية تصدر 2.75 مليون سيارة إلى 196 دولة في 2023

الصادرات بلغت أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أظهرت بيانات رسمية صادرة، أمس الأحد، أن 6 شركات لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية صدرت 2.76 مليون سيارة إلى 196 دولة العام الماضي، مسجلة أعلى رقم في 8 سنوات.

وارتفع حجم الصادرات من شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا" و4 شركات أخرى بنسبة 20.1% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها الرابطة الكورية لشركات تصنيع السيارات (KAMA).

أسعار النفط تقفز 1% بعد هجوم على ناقلة وقود في البحر الأحمر طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقفز 1% بعد هجوم على ناقلة وقود في البحر الأحمر
مادة اعلانية

وتمثل هذه المرة الأولى منذ عام 2015 التي تحقق فيها شركات صناعة السيارات صادرات سنوية تزيد عن 2.7 مليون وحدة، وفقاً لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وحسب الدولة، باعت الشركات أكبر كمية قدرها 1.3 مليون وحدة إلى الولايات المتحدة، وتليها كندا بـ 218.721 وحدة، وأستراليا بـ169.205 وحدات، وألمانيا بـ 92.692 وحدة.

وباعت الشركات 2.571 وحدة و1.506 وحدات إلى الصين واليابان على التوالي.

وعلى وجه الخصوص، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 94.3% على أساس سنوي لتصل إلى 808 وحدات العام الماضي، وفقا للبيانات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برود في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب غزة برود في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط