مسؤول: "المركزي" الأوروبي سيحتاج إلى دليل على تباطؤ نمو الأجور
قبل أن يخفض الفائدة
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قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "كلاس نوت-Klaas Knot"، إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل، بشأن تباطؤ نمو الأجور قبل أن يخفضَ أسعار الفائدة.
وأفاد "نوت -Knot"أن هناك احتمالا معقولا بأن يعودَ التضخم إلى مستويات 2% في عام 2025، إلا أنه أشار إلى أن الحلقةَ الوحيدة المفقودة، هي الاقتناع بأن نمو الأجور سيتكيف مع هذا التضخم المنخفض.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% يوم الخميس الماضي، وأشار إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.
وقال البنك "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".
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