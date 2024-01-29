مصر.. شينغلي الصينية توقع اتفاقية لإدارة مصانع إنتاج البليت بـ "الدلتا للصلب"

وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية في مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة شينغلي للاستثمار والتنمية المحدودة الصينية لإدارة وتشغيل مصانع إنتاج البليت بشركتها التابعة الدلتا للصلب بهدف رفع طاقتها الإنتاجية 10مرات إلى 500 ألف طن سنويا.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في بيان إن الاتفاقية، التي تتضمن أيضا إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا، تأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف البيان أنه بموجب الاتفاقية ستتولى الشركة الصينية زيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة دلتا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن الوزير محمود عصمت قوله إن الوزارة منفتحة على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث الجاري تنفيذها.

وأشار الوزير إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.

وقال البيان إن شركة الدلتا للصلب هي أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947 بينما أشار إلى أن شينغلي الصينية، المتخصصة في صناعة الحديد والصلب وتمتلك مصانع في العديد من الدول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، هي الشركة الموردة لخطوط إنتاج البليت الجديدة بالدلتا للصلب في إطار مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية.