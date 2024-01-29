"غرفة المدينة المنورة" تطلق مركز عمليات القطاع السياحي

أطلقت غرفة المدينة المنورة بمقرها مركز عمليات القطاع السياحي، ودعت المستثمرين في القطاع السياحي إلى المشاركة في عرض تجاربهم ومشاركة ملاحظاتهم مع الجهات ذات العلاقة.

ويهدف مركز عمليات القطاع السياحي الذي أطلقته غرفة المدينة المنورة مؤخراً، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة السياحة، والجهات ذات العلاقة إلى تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية في القطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة، وتنميتها من خلال تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يخصّ تجديد التراخيص من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توجيه الاستثمار في البدائل السياحية الجديدة مثل: النزل، والاستراحات، والشاليهات، لتلبية احتياجات الإقامة والاستجمام.

كما يستهدف المساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للقطاع من خلال الاستفادة من قرار تعدد الأدوار الصادر من أمانة المدينة المنورة وفق منشور للغرفة على حسابها بمنصة "إكس".

وأتاحت الغرفة للمستثمرين إبداء ملاحظاتهم، وحصر التحديات التي تواجههم من خلال خدمة "مساند الأعمال" التي تشكّل نافذة للتواصل مع الجهات المعنية.