"لويدز ماركت": التوترات الراهنة في البحر الأحمر تفرض تخوفات لدى ملاك السفن

بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر اتصال بتقنية الفيديو مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاي بلاتين ورئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة لويدز ماركت أسوسييشن نيل روبرتس.

وأكد الفريق أسامة في بيان للهيئة: "حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية".

وأوضح أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري، ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار بلاتين إلى استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لا غني عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وقال روبرتس بحسب البيان إن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدي ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.