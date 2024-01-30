ارتفاع مدفوعات الصادرات الروسية باليوان الصيني 86 مرة
نما حجم التجارة المقومة بالدولار بين البلدين 26% في 2023
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أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع مدفوعات الصادرات الروسية باليوان الصيني 86 مرة، لتصل إلى ثلث إجمالي المدفوعات خلال العامين الماضيين.
كما كشف المركزي أن مدفوعات الواردات الروسية بالعملة الصينية ارتفعت بثمانية أضعاف لتمثل 36% من إجمالي المدفوعات.
كذلك نما حجم التجارة المقومة بالدولار بين الصين وروسيا بنحو 26% إلى 240 مليار دولارفي عام 2023، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
ويتضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد شريان اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.
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