اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد

ارتفاع مدفوعات الصادرات الروسية باليوان الصيني 86 مرة

نما حجم التجارة المقومة بالدولار بين البلدين 26% في 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع مدفوعات الصادرات الروسية باليوان الصيني 86 مرة، لتصل إلى ثلث إجمالي المدفوعات خلال العامين الماضيين.

كما كشف المركزي أن مدفوعات الواردات الروسية بالعملة الصينية ارتفعت بثمانية أضعاف لتمثل 36% من إجمالي المدفوعات.

كذلك نما حجم التجارة المقومة بالدولار بين الصين وروسيا بنحو 26% إلى 240 مليار دولارفي عام 2023، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

تصريح كاشف من نجيب ساويرس حول "أزمة الدولار" في مصر قصص اقتصادية اقتصاد مصر تصريح كاشف من نجيب ساويرس حول "أزمة الدولار" في مصر

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ويتضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد شريان اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط