تكليف عبير العقل رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمحافظة العلا

تقرر تكليف عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بعد إيقاف الرئيس التنفيذي السابق عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

يشار إلى أن عبير العقل كانت انضمت للهيئة الملكية لمحافظة العلا عام 2017.

وشغلت العقل، عدة مناصب قيادية، كان آخرها رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات. أما أبرز تلك المناصب فهي مدير إدارة التسليم الاستراتيجي في الهيىة الملكية للعلا (head of strategic delivery)، ومدير إدارة نظام المعلومات في بنك ساب، ومدير إدارة الإنتاجية (productivity management manager) في بنك ساب، وكبير المدراء (senior manager) في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة (Pwc).

وتحمل عبير العقل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود. وأتمت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال

كان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعلن عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وأضاف المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.6 مليون ريال.

وبعد التحاقه بالعمل الحكومي قام بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.