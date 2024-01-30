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اقتصاد مصر

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024

توقع ارتفاع النمو إلى 4.7% في 2024-2025

دبي - العربية.نت
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خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

وبحسب تقديرات الصندوق، سجلت مصر نموا نسبته 3.8% في السنة المالية 2022-2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

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