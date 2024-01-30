اقتصاد عالمي
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% لعام 2024
أعلن أنه خفض توقعاته للتضخم لـ 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع الفائدة
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أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مشيرا إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.
وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي والتي نشرت الثلاثاء، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1% هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول/أكتوبر، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.
كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.
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