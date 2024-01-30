احتجاجات المزارعين في فرنسا تتصاعد.. هذا ما يجب معرفته

أغلق المزارعون الفرنسيون الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى باريس يوم الاثنين في إطار احتجاجاتهم على مجموعة من الملفات الاقتصادية، على الرغم من الإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة.

ويصب التركيز على الكلمة التي من المقرر أن يلقيها رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال بعد الظهر الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي)، لتوضيح أولويات حكومته.

فيما يلي بعض القضايا التي دفعت الحركة الاحتجاجية وما يمكن للحكومة فعله بعد ذلك، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".

سبب الاحتجاجات

يقول المزارعون في فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، إنهم لا يحصلون على أجور كافية ويعانونا بسبب القواعد التنظيمية المفرطة بشأن حماية البيئة.

بعض مخاوفهم، مثل المنافسة من الواردات الأرخص والقواعد البيئية، يتقاسمها المنتجون في بقية دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن قضايا أخرى مثل مفاوضات أسعار المواد الغذائية هي أكثر تحديدًا لفرنسا.

التكاليف

ويقول المزارعون إن الجهود التي تبذلها الحكومة وتجار التجزئة لخفض تضخم أسعار الغذاء جعلت العديد من المنتجين غير قادرين على تغطية التكاليف المرتفعة للطاقة والأسمدة والنقل.

وكانت خطة الحكومة للإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي للمزارعين على وقود الديزل، كجزء من سياسة أوسع نطاقا لانتقال الطاقة، من النقاط الساخنة أيضا.

الواردات

وأثارت الواردات الكبيرة من أوكرانيا، التي تنازل الاتحاد الأوروبي عن حصصها ورسومها الجمركية منذ بدء الحرب بين موسكو وكييف، وتجدد المفاوضات لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أميركا الجنوبية، الاستياء بشأن المنافسة غير العادلة في السكر والحبوب واللحوم.

وتحظى الواردات بالاستياء لأنها تضغط على الأسعار الأوروبية بينما لا تفي بالمعايير البيئية المفروضة على مزارعي الاتحاد الأوروبي.

الملف البيئي

ويعترض المزارعون على قواعد الدعم في الاتحاد الأوروبي، مثل المطلب الوارد بترك 4% من الأراضي الزراعية بوراً، وما يعتبرونه تنفيذ فرنسا المفرط في التعقيد لسياسة الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في استعادة التحوطات.

يُنظر إلى السياسات الخضراء على أنها تتعارض مع الأهداف الرامية إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والسلع الأساسية الأخرى في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأدت الخلافات بشأن مشاريع الري والانتقادات بشأن رعاية الحيوان والمبيدات الحشرية إلى تفاقم المشاعر بين المزارعين الفرنسيين المسنين الذين يتجاهلهم المجتمع.

ما الذي فعلته الحكومة حتى الآن؟

وتتعرض الحكومة لضغوط لنزع فتيل الأزمة قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو والمعرض الزراعي السنوي في باريس في أواخر فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال، في 26 يناير/كانون الثاني، إلغاء الزيادات في ضريبة الديزل على المزارعين. كما حدد خطوات للحد من الروتين وعرض مساعدات إضافية بما في ذلك للمزارعين المتضررين من مرض الماشية في الجنوب.

ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

وأثارت الإعلانات الأولية ردود فعل متباينة ودعت نقابات المزارعين إلى مواصلة الاحتجاجات.

وتحافظ الحكومة على موقف متسامح تجاه الاحتجاجات، على الرغم من بعض حوادث العنف. لكنها أمرت الشرطة بحماية مطارات باريس وأسواق المواد الغذائية بالجملة بعد دعوات لاستهدافها.

ووعدت الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات خلال أيام.

ومع تحديد معظم السياسات الزراعية والإعانات على مستوى الاتحاد الأوروبي، تسعى باريس إلى الحصول على تنازلات من شركائها، مثل محاولة حشد الدعم للإعفاء من متطلبات الأراضي البور، وهي قضية يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون أن يطالب بها في قمة الزعماء يوم الخميس.

وفيما يتعلق بالتجارة، وهو مجال آخر يتم إدارته على مستوى الاتحاد الأوروبي، دعا وزير الزراعة مارك فيسنو إلى اتخاذ تدابير لمنع الواردات من أوكرانيا من زعزعة استقرار أسواق الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في السكر والدواجن والبيض. ويمثل ذلك تحولا من جانب باريس، التي عارضت في السابق تحركات دول شرق الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات المنتجات الأوكرانية.

مظاهرات في دول أوروبية أخرى

تعطلت حركة المرور في أنحاء العاصمة البلجيكية بسبب المزارعين الغاضبين يوم الاثنين ونجحت نحو عشرة جرارات في الوصول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المزارعين أوقفوا نحو خمس شاحنات محملة بالخضروات الإسبانية وألقوا المنتجات بالقرب من مركز التوزيع لشركة التجزئة البلجيكية كولرويت بالقرب من بروكسل.

وواجهت ألمانيا أيضًا توترات، مع اندلاع الاحتجاجات بعد قرار الحكومة بالإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي أثناء محاولتها موازنة ميزانيتها لعام 2024. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصلت برلين إلى طريق مسدود تقريبًا حيث امتلأ أحد شوارعها المركزية بالشاحنات والجرارات.

كما اتخذ المزارعون وسائقو الشاحنات في رومانيا إجراءات هذا الشهر باحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الأعمال التي تمنع الوصول إلى معبر حدودي مع أوكرانيا.