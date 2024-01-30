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اقتصاد أوروبا

منطقة اليورو تتجنب الركود رغم انكماش اقتصاد ألمانيا بـ0.3% في الربع الأخير من 2023

التوقعات تشير إلى الدخول في ركود وسط التشديد النقدي

دبي - العربية.نت
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أظهرت الأرقام الأولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023.

وتجنب التكتل - بفارق ضئيل - الدخول في الركود الذي توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث.

وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء. وتجنبت البلاد بفارق ضئيل الركود التقني بسبب المراجعة الصعودية لقراءتها للربع الثالث، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.

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قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي خلال العام والنصف الماضيين، مما خلق ظروف تمويلية أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة مما ساعد على تهدئة التضخم من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.9% في ديسمبر.

وتترقب الأسواق صدور أحدث أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس.

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