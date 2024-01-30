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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

"المركزي" العراقي: العقوبات على مصرف الهدى بسبب أنشطة في 2022

أكد أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال 2023

دبي - العربية.نت
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كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مصرف الهدى سببها أنشطة كان يمارسها البنك في عام 2022.

وأوضح البنك المركزي في بيان على فيسبوك أن مصرف الهدى "لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال عام 2023"، مشددا على أن البنك سيستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأميركي ويٌسمح له بالتعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس الاثنين وضع مصرف الهدى العراقي على لائحة العقوبات فيما يتعلق بغسل الأموال وعمله "كقناة لتمويل الإرهاب"، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وجاء في بيان الخزانة الأميركية "استغل مصرف الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأميركية لدعم منظمات إرهابية أجنبية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني .. وكتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالعراق".

وذكرت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوفسكي "ستساعد هذه الإجراءات في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال".

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