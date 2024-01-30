210.7 مليار درهم إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال 2023

كشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة في العام الماضي تجاوز 210.7 مليار درهم.

وذكر التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في الإمارة ارتفع في عام 2023 إلى 143 ألفا و617 رخصة بنمو 10.9% مقارنة بعام 2022، نتيجة تجديد 75 ألفا و778 رخصة بنمو 3.5%، وتسجيل 25 ألفا و647 رخصة اقتصادية جديدة.

وبحسب تقرير نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس، سجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية والحيوانية الممنوحة خلال 2023 معدلات نمو على أساس سنوي.

وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 363 رخصة بنمو 51.25%، وبلغ عدد الرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، وبلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ووفق التقرير، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24 ألفا و143 رخصة، ما يشكّل 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410.

وقال التقرير إن نتائج عام 2023 تؤكد جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية نتيجة الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، والنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بواقع 52.8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.