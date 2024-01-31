اقتصاد تونس
البنك الأفريقي للتنمية يقرض تونس 81.9 مليون يورو
لإنجاز مشاريع معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للمجال الزراعي
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وقعت تونس والبنك الأفريقي للتنمية اليوم اتفاقية قرض بقيمة 81.9 مليون يورو من أجل إنجاز مشاريع معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للمجال الزراعي.
وأبرزت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي أهمية هذا المشروع في الحد من إشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس، مؤكدة أن أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة بالقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع.
وأفادت المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس بلومبرغ مالين بأن معالجة المياه المستعملة تعد حلاً مثالياً لمشكل الشح المائي التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية مضيفة أنها من الحلول لمجابهة التغيرات المناخي.
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